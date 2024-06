INTERAKTIVER VORTRAG im Rahmen der WIR sind BUNT Demokratiewoche für Vielfalt im Schwanen

Zur Anatomie von Diskriminierungsstrukturen Erkenntnisse aus 25 Jahren Blue Eyed Training.

Was passiert, wenn man eine beliebige Gruppe von Menschen anhand eines äußerlichen Merkmals in zwei Gruppen trennt und der einen Gruppe erzählt, dass sie höherwertig, intelligenter und aufmerksamer seien und anschließend die andere Gruppe so behandelt, als wären sie langsamer, fauler und dümmer.