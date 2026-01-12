WIR sind BUNT Netzwerkabend 2026

Die Bühne gehört an diesem Abend den Menschen, die sich in der Region für Zusammenhalt, Teilhabe und Vielfalt engagieren – egal ob in Kultur, Sport, Bildung, Sozialarbeit, Integration oder Jugendarbeit.

Von 18:30 bis 22 Uhr steht der Abend ganz im Zeichen des Austauschs zwischen den vielen Initiativen, Vereinen, Einrichtungen und freiwillig Engagierten, die den Rems-Murr-Kreis mitgestalten.

Unter dem Motto „Bühne frei für Engagement und Vernetzung“ erhalten alle Teilnehmenden bis zu vier Minuten Zeit, um sich und ihre Arbeit vorzustellen – kurz, lebendig und nah an den Fragen:

Wer sind wir – und wofür stehen wir? Was treibt uns an? Was brauchen wir im Netzwerk, um unsere Arbeit weiterzuentwickeln?

Im Anschluss lädt ein offenes Get-Together zum Kennenlernen, Weiterdenken und Kooperieren ein.