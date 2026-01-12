WIR sind BUNT Netzwerkabend 2026

Initiativen Open Mic im Kulturhaus Schwanen - Bühne frei für Engagement und Vernetzung

Kulturhaus Schwanen Waiblingen Winnender Str. 4, 71334 Waiblingen

Die Bühne gehört an diesem Abend den Menschen, die sich in der Region für Zusammenhalt, Teilhabe und Vielfalt engagieren – egal ob in Kultur, Sport, Bildung, Sozialarbeit, Integration oder Jugendarbeit.

Von 18:30 bis 22 Uhr steht der Abend ganz im Zeichen des Austauschs zwischen den vielen Initiativen, Vereinen, Einrichtungen und freiwillig Engagierten, die den Rems-Murr-Kreis mitgestalten.

Unter dem Motto „Bühne frei für Engagement und Vernetzung“ erhalten alle Teilnehmenden bis zu vier Minuten Zeit, um sich und ihre Arbeit vorzustellen – kurz, lebendig und nah an den Fragen:

Wer sind wir – und wofür stehen wir? Was treibt uns an? Was brauchen wir im Netzwerk, um unsere Arbeit weiterzuentwickeln?

Im Anschluss lädt ein offenes Get-Together zum Kennenlernen, Weiterdenken und Kooperieren ein.

Info

Kulturhaus Schwanen
Kulturhaus Schwanen Waiblingen Winnender Str. 4, 71334 Waiblingen
Freizeit & Erholung
Google Kalender - WIR sind BUNT Netzwerkabend 2026 - 2026-02-09 18:30:00 Google Yahoo Kalender - WIR sind BUNT Netzwerkabend 2026 - 2026-02-09 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - WIR sind BUNT Netzwerkabend 2026 - 2026-02-09 18:30:00 Outlook iCalendar - WIR sind BUNT Netzwerkabend 2026 - 2026-02-09 18:30:00 ical

Tags