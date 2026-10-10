Wir sind doch keine Angsthasen!

Seit Henri seinen Küken eine Gutenachtgeschichte über ein Monster vorgelesen hat, ist ihm das Dunkel manchmal nicht ganz geheuer.

Zugeben würde er das natürlich nie – er ist schließlich ein stolzer Hahn!

Doch dann passiert es: Der selbstgebastelte Drachen der Küken geht verloren, und ausgerechnet an diesem Abend entdeckt Henri hoch oben im alten Quittenbaum eine seltsame Gestalt, die verdächtig nach Monster aussieht! Zum Glück lässt sich der Bauernhof nicht so leicht erschrecken – gemeinsam machen sich alle Tiere auf, dem Rätsel auf den Grund zu gehen.

Ein herbstliches Bauernhofabenteuer nach dem Bilderbuch von Cee Neudert und Christiane Hansen.