Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit läuft diese wunderbare Komödie im Fernsehen. In den Hauptrollen glänzen Stars wie Peter Ustinov und Humphrey Bogart. Was die wenigsten wissen: „Wir sind keine Engel“ basiert auf dem Theaterstück von Albert Husson – erstmals in Stuttgart, mit einer wunderbaren Besetzung um Publikumsliebling Andreas Klaue.

Heiligabend in Cayenne im fernen Französisch-Guayana: Felix, Amelie und Toch-ter Isabelle Ducotel sind eine liebenswerte Familie – rücksichtsvoll und überzeugt, dass ihre christlichen Werte das Fundament des Zusammenlebens bilden sollten. Doch mit dieser Haltung stehen sie alleine da. Nachdem sie mit ihrem Warenhaus im heimischen Le Havre Bankrott gegangen sind, versuchen sie nun ihr Glück mit einem Geschäft im tropischen Cayenne. Als sich Vetter Juste ankündigt, um ausgerechnet am Weihnachtsfest die Geschäftsbücher zu prüfen, fürchten sie das Schlimmste. Mit dem Umzug nach Cayenne hat sich ihre Geschäftstüchtigkeit nämlich nicht gebessert. Doch Hilfe naht – von oben! Denn auf dem Dach ihres Hauses werkeln drei Sträflinge aus der nahe gelegenen Strafkolonie. Die drei sind wahrlich keine Engel! Aber sie haben Herz und treten an, die Familie Ducotel zu retten – mit ihren eigenen, durchaus unkonventionellen Methoden.

1951 war Hussons Weihnachtsstück ein internationaler Erfolg. 1955 folgte die bis heute beliebte Verfilmung. Die Inszenierung in der Komödie übernimmt Robin Telfer, der zuletzt mit „Monsieur Claude und seine Töchter“ für viele ausverkaufte Abende sorgte.