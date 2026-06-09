Foto-Ausstellung im Literaturhaus Heilbronn: Wir sind LiterARTur - Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Baden-Württemberg im Porträt.

Seit 2017 porträtiert der Fotograf Wolfgang Irg Autorinnen und Autoren, die in Baden-Württemberg leben und wirken. Noch bis Ende Juli 2026 zieren 30 seiner Schwarz-Weiß-Fotografien die Wände des Trappenseeschlösschens. Viele der abgebildeten Schriftstellerinnen und Schriftsteller waren bereits im Literaturhaus Heilbronn zu Gast.

Die kostenlose Führung durch die Ausstellung mit Fotograf Wolfang Irg findet direkt nach der Debülesung von Son Lewandowski statt.

Um eine Anmeldung zur Führung wird gebeten.