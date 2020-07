Wir sind nichts; was wir suchen, ist alles

Im einzigen Roman Hölderlins Hyperion oder der Eremit in Griechenland berichtet der Grieche Hyperion rückschauend in 60 Briefen seinem deutschen Freund Bellarmin von seinem Leben. In der Schilderung Griechenlands durchdringen sich Vergangenheit und Zukunft, Traum und Verheißung. Die Texte geben Hölderlins schmerzhafter Befindlichkeit poetischen Ausdruck. Eine Überwindung des anklagenswerten Zustands scheint durch die Natur möglich.

„Schönheit der Welt! du unzerstörbare! du entzückende! mit deiner ewigen Jugend! du bist; was ist denn der Tod und alles Wehe der Menschen? – Ach! viel der leeren Worte haben die Wunderlichen gemacht. Geschiehet doch alles aus Lust, und endet doch alles mit Frieden.

Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder.“

Der Name Hyperion bedeutet „der oben Gehende“. Dem kommen die Schauspieler aus Corona- Gründen nahe. Sie agieren in luftigen Höhen über den Köpfen der Zuschauer in den Bäumen des Seufzerwäldchens der Tübinger Neckarinsel. Die Zuschauer sitzen, in gebührendem Abstand voneinander, auf Baumstümpfen und folgen der wunderbaren Sprache Hölderlins.