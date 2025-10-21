Wir sind noch einmal davongekommen

Modernes Welttheater von Thornton Wilder

Odenwaldhalle Mudau Jahnstraße, 69427 Mudau

„Der Mensch macht immer wieder die gleichen Fehler und bewahrt sich doch seinen Willen zum Überleben und Wiederaufbauen. In einer von Krisen geschüttelten Zeit ist dies das Stück der Stunde.“

Premierenkritik, Badische Neueste Nachrichten, Sibylle Orgeldinger

Krisen – überall und immer. Familie Antrobus überlebt sie alle. Eine Eiszeit droht im August? Familie Antrobus sichert ihr Haus und verbrennt die Möbel gegen die Kälte. Die Sintflut kommt? Familie Antrobus besteigt mit den Tieren die Arche. Ein Weltkrieg herrscht? Aus den Trümmern kriecht Familie Antrobus und beginnt den Wiederaufbau.

Episches Theater, absurder Humor und Revue: Ein emotionales, hochkomisches Stück Welttheater. Katastrophen kann man schließlich nur mit einem Lachen überstehen.

Info

Odenwaldhalle Mudau Jahnstraße, 69427 Mudau
Theater & Bühne
Google Kalender - Wir sind noch einmal davongekommen - 2025-10-21 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Wir sind noch einmal davongekommen - 2025-10-21 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Wir sind noch einmal davongekommen - 2025-10-21 19:30:00 Outlook iCalendar - Wir sind noch einmal davongekommen - 2025-10-21 19:30:00 ical

Tags