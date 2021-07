Wir suchen einen Baum für Tomti

Wer weiß bereits, dass die Früchte des Ginkgo-Baums schon den Dinosauriern schmeckten? Dass man aus Kastanien Shampoo kochen kann und dass es sogar ein „Baumtelefon“ gibt? Das und mehr erfahren kleine Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Lesung mit der Kinderbuchautorin Nina Blazon.

Wir starten in der Kapelle auf dem Alten Friedhof in Schorndorf, wo Nina Blazon aus ihrem Buch „Ein Baum für Tomti“ vorlesen wird. Danach geht es bei einem kleinen Spaziergang zu den Bäumen in der Umgebung, wo im Grünen weitere Stellen aus dem Buch vorgelesen werden. Hier können die Kinder auch einiges ausprobieren und erkunden. Und vielleicht finden wir ja gemeinsam eine neue Wohnung für den kleinen Baumgeist Tomti?

Eine Anmeldung zur Lesung ist erforderlich. Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Regeln. Weil die Lesung z.T. in einem geschlossenen Raum stattfindet, benötigen alle Teilnehmenden einen Nachweis über vollständige Impfung / Genesung / tagesaktuellen negativen Test.