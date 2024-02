"Wir Wandern" - nach Bortenberg

Treffpunkt: um 11:00 – Mooswiese.

Einkehr: Gasthaus "Zur Linde" (Familie Wendhack)

Strecke: In Fahrgemeinschaften mit dem Auto nach Archshofen zum Parken am Ortsende Richtung Weinberg bei den Glassammelcontainern. Von dort geht es dann zu Fuß auf befestigten Flurwegen nach Rödenweiler , weiter nach Bühl und unter der BAB 6 und entlang der Bahnlinie Richtung Dombühl erreichen wir Bortenberg zur Einkehr in der Gaststätte „Zur Linde“ der Familien Wendhack/Wagner.Strecke: I

Info: Die Wanderstrecken sind in der Regel 10 km lang und verlaufen weitgehend in den Altlandkreisen Feuchtwangen und Dinkelsbühl. Nach ca. 5 km kehren wir zur Mittagsrast ein und wandern anschließend zum Ausgangspunkt zurück.

Wegen der Vorbestellung des Essens ist eine Anmeldung unter 09852 2188 unbedingt erforderlich.

Weitere Informationen: Tourist Information Feuchtwangen, Marktplatz 1, Tel. 09852/904-55

Änderungen werden kurzfristig in der Tagespresse bekannt gegeben.