Wir Wochenendrebellen – Familie, Fußball & Autismus - 136. Zeitgespräch in der Reihe "Menschen & Themen"

Menschen und Themen - das 136. Zeitgespräch.

Zu Gast: Jason und Mirco von Juterczenka

Wir begrüßen die Wochenendrebellen – Jason und Mirco von Juterczenka. Bekannt wurden sie durch ihren ungewöhnlichen Weg: Auf der Suche nach einem Lieblingsfußballverein reist Vater Mirco mit seinem autistischen Sohn Jason seit über einem Jahrzehnt durch die Fußballstadien Europas – immer mit klaren Regeln, konsequenten Entscheidungen und einem tiefen Verständnis füreinander.

Die Wochenendrebellen erzählen von ihrem Alltag mit Autismus, von Inklusion, Selbstbestimmung und der Kraft, eigene Wege zu gehen. Sie sprechen darüber, wie aus einem Familienprojekt ein gesellschaftlich relevantes Gespräch über Teilhabe, Respekt und Perspektivwechsel wurde – festgehalten in preisgekrönten Texten, einem erfolgreichen Blog und einem Kino-Film.

Freuen Sie sich auf ein inspirierendes, humorvolles und berührendes Gespräch über Anderssein, Familienmut, Leidenschaft und die großen Fragen, die auf und neben dem Fußballplatz entstehen.