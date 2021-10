Wird mein nächstes Auto ein E-Auto?

Der zweite Teil der Veranstaltung zeigt auf, welche Vorteile die E-Mobilität gegenüber anderen Alternativen besitzt. Die Potentiale, die sich durch E-Autos heute und in Zukunft ergeben, werden ebenso besprochen, wie die kritischen Aspekte. Am Ende des Abends können Sie die Chancen und Risiken des Mobilitätswandels hin zur E-Mobilität einschätzen. Hinweis: Es ist grundsätzlich sinnvoll, an beiden Terminen teilzunehmen, aber Sie können sich auch nur für einen Abend anmelden. Es ist kein Vorwissen nötig. Referent: Paul Saxa, zertifizierter Berater für Elektromobilität