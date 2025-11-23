Die wahrscheinlich coolste Nachwuchsband.

„Wired Beans“ lassen es mit ihren jungen Jahren krachen.

Alex an der Gitarre und Gesang, Maximilian am Schlagzeug und Julius am Bass.

Eine klassische Rock- Besetzung, schnörkellos und mit viel Power.

Es macht Spaß zu sehen, mit wie viel Herzblut und Energie sie das Feeling des Rock´n Roll verkörpern und leben.

Gespielt werden eigene Stücke und bekannte Klassiker.

Bluesig, rockig und durchaus auch sanft. Abwechslung ist garantiert.

Das haben sie schon bei mehreren Veranstaltungen bewiesen und das Publikum ist begeistert, welchen Sound die 3 Jungs produzieren und mit welchem Spaß und Können sie bei der Sache sind.

Das alte Fieber des Rock´n Roll stirbt nie und es ist schön, dass die nächste Generation am Start ist!