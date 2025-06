WIRsindBUNT Open You(th) Space

Ein offener Raum für Jugendliche – zum Ankommen, Abhängen, Zocken, Snacken und einfach Du-sein.

Mit Gaming-Ecke, Fotobox, Kicker, Popcornmaschine & mehr.

Der Raum ist „youth-friendly“ gestaltet und lädt zum Mitgestalten ein.

Komm vorbei – alleine, mit Freund*innen oder zum Kennenlernen neuer Leute.

Ab Fr. 11.07 18 Uhr bis So, 18:30 Uhr findet ihr unseren „Open You(th) Space“ gemeinsam mit weiteren interessanten Angeboten auf dem WE ARE THE FUTURE Festivalgelände