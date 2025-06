WIRsindBUNT Schul- & Jugendbandfestival x WeAreTheFuture Stage

Eine Bühne für Vielfalt – im Rahmen der Jugendkulturwoche „WIR sind BUNT“ auf der WE ARE THE FUTURE Festival-Bühne.

Es wird wild – es wird bunt – es wird laut!

Dieses Jahr findet das WIR sind Bunt- Schul – und Jugendbandfestival auf der Bühne des WE ARE THE FUTURE Festivals statt, einem innovativen, nachhaltigen und in der Region einmaligem Festival, bei dem ihr mit euren Anliegen, Wünschen und Forderungen, eurer Kreativität und Energie im Mittelpunkt steht.

Bühne frei für Vielfalt und kreative Energie

Das „WIR sind BUNT“-Bandfestival wird dieses Jahr als Mini-Festival in das 3 tägige WE ARE THE FUTURE FESTIVAL integriert. Dadurch wird die Bühne zum doppelten Schauplatz für junge Musikerinnen und Musiker aus der Region. Lokale Schulbands, Musikschulen und Newcomer-Acts präsentieren ein breites Spektrum an Musikrichtungen und spiegeln die Vielfalt der Jugendkultur wider.

Im Anschluss wird gemeinsam beim Konzert von Paula Carolina getanzt und gefeiert.

Mehr als nur ein Konzert

Im Fokus stehen Musik, Gemeinschaft und kultureller Austausch. Die jungen Künstler:innen haben die Möglichkeit, ihre Kreativität auszudrücken und mit einem musikinteressierten Publikum in Kontakt zu treten. „Wir wollen mit dieser Veranstaltung zeigen, dass Musik keine Grenzen kennt und Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenbringt“, so das Organisationsteam.

Inklusives Begegnungskonzert

Das Festival ist ein inklusives Begegnungskonzert, das die kreative Energie junger Musiker:innen feiert. Das WE ARE THE FUTURE Festivalgelände (Skatebowl, Waiblingen) wird zu einem Ort, an dem sich verschiedene Musikstile und Kulturen vereinen

Komm vorbei und sei Teil eines einzigartigen Tages, der die kreative Vielfalt junger Künstler:innen feiert – es wird wild, bunt und laut!