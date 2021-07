Wirtschaftsgeschichte der Ludwigsburger Weststadt

Die Ausstellung soll einen Überblick verschaffen, welche bekannten Unternehmen in der Ludwigsburger Weststadt ansässig waren und sind.

Viele Firmen haben in der Vergangenheit das Bild von Ludwigsburg geprägt und prägen es immer noch. Die Ausstellung zeigt die Geschichte vieler dieser Firmen insbesondere aber auch deren Produkte. Schwerpunkte der Ausstellung sind die Firmen Franck & Kathreiner, Bleyle, Ludwigsburger Porzellan-Manufaktur AG, Beru, Getrag, Koch & Schenck, um nur einige zu nennen. In Sonderausstellungen werden auch immer wieder einzelne Firmen besonders in den Fokus gerückt.

Bürgerverein Weststadt und Pflugfelden e.V.