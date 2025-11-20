WIRTSCHAFTSWUNDER

“Schlager machen glücklich!“ – Mit diesem Motto begeistert die Band “Wirtschaftswunder“, von ihren Fans als Kult gefeiert, seit über 30 Jahren ein treues Publikum in ganz Deutschland und darüber hinaus.

Die schrille Truppe bringt die unvergessenen Schlager-Hits der 50er und 60er Jahre mit frechem Charme und moderner Energie zurück auf die Bühne. Ob in der legendären „ZDF Hitparade“, im „ZDF Fernsehgarten“, elfmal bei ARD „Immer wieder Sonntags“, bei Andy Borgs „Schlagerspaß“ oder beim „Tag der Deutschen Einheit“ am Brandenburger Tor – mit über 60 TV-Auftritten und zahlreichen Konzerten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Skandinavien und Asien hat sich “Wirtschaftswunder“ einen festen Platz in der Schlagerwelt erobert.

Gemeinsame Auftritte mit Ikonen wie Peter Kraus, Max Greger, Hazy Osterwald, Chubby Checker, Michael Holm, Wolfgang Petry, James Last u.v.a. unterstreichen ihren einzigartigen Status.

“Wirtschaftswunder“ ist mehr als Nostalgie: Mit einer bunten Schlagerrevue, die Ironie und Leidenschaft vereint, entführen sie ihr Publikum in die Teenagerjahre der Republik. Die charismatische Sängerin Helga mit ihrem betörenden Stewardessen-Charme, der exzentrische Sänger Oswald, ein Luftikus ohnegleichen, und die Musikerlegenden Dr. Sputnik, Jens von Eden, Eddie Schillinger und Winni aus Köln garantieren eine mitreißende Show, die pure Glücksgefühle weckt.

Die Schlager-Hits der 50er und 60er Jahre leben durch “Wirtschaftswunder“ weiter – verpackt in einer knalligen Darbietung, die generationsübergreifend gleichermaßen begeistert.