Wirtshaus-Gschwätz

Vom „Löwen“ bis zur „Rose“ – Erinnern, Erzählen, Entdecken

Gemeinsam mit Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen hat das Stadtarchiv eine Ausstellung zusammengestellt, die Geschichte lebendig werden lässt.

An Stationen zu den einzelnen Stadtteilen laden wir herzlich dazu ein, spannende Details zu entdecken, in Erinnerungen zu schwelgen und Ihr eigenes Wissen über die traditionsreichen oder längst verschwundene Wirtschaften zu teilen. Egal ob ehemalige Wirtin, treuer Stammgast, Nachbarin oder einfach neugierig – alle sind willkommen und jede Geschichte zählt! Bringen Sie Ihre Anekdoten mit und lassen Sie die Remsecker Gaststättengeschichte gemeinsam wieder aufleben!