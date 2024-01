Der beliebte Singer-Songwriter brach vor acht Jahren mit seinem Debütalbum "Bir Sise Ask" durch, das Hits wie "Istersen", "Sen Sevda Misin" und "Kimse'nin Suçu Yok" enthält. Mit seinen nachfolgenden Alben "Sahiden" und "Kehanet" zerschmetterte er zahlreiche Rekorde und etablierte sich fest in der türkischen Popszene. Im Jahr 2021 wurde sein neuestes Album "Baska Hikayeler" veröffentlicht, wobei das Lied "Alaz Alaz" sofort zum Hit wurde. Nun steht er kurz davor, ein neues Album herauszubringen und seine Fans in Europa mit brandneuen Hits zu treffen!