„Lass die Hunde warten“ ist das neunte Studio-Album von Massendefekt und gleichzeitig der Appell, die gedrückte Stimmung auf dieser schlecht geplanten Abschiedsparty, auf der wir alle eingeladen sind, einzutauschen gegen Hoffnung und dicke Stinkefinger und, trotz all der Scheiße in der Welt, irgendwie doch ne gute Zeit zu haben! Zieh Deine Jacke an, geh‘ raus, es geht weiter! Halt die Welt an, wir machen das hier nochmal, diesmal besser! Ladies & Gentlemen, wir werden nicht vor die Hunde gehen!

Am 26. Januar 2024 kommen auf „Lass die Hunde warten“ zwölf Songs, die Massendefekt im Jahre 2024 nicht besser repräsentieren könnten. Songs, die mutig sind, nachdenklich, auf die Fresse geben oder einfach nur Spaß machen. Spoiler: Frischer hat diese Band in 23 Jahren nie geklungen.

Im Frühjahr wird Massendefekt auch endlich wieder auf Tour gehen und es wäre komplett untertrieben zu sagen: Die Band hat Bock – diese Band ist so krass ausgehungert, was Clubshows angeht. Natürlich sind alle gespannt, wie die neuen Songs im schwitzigen Club funktionieren – lasst Euch das nicht entgehen! Mit dabei natürlich auch alle Hits Hits Hits der vergangenen Jahre.