Die "Satanic Panic"-Tour geht weiter! Nach dem satanischen Erfolg in Nordamerika zusammen mit Coven und Early Moods machen wir uns auf den Weg zu den verrottenden Böden Europas. Hier geht es weiter mit mehr teutonischem Terror mit Attic und The Night Eternal im Vorprogramm. In der Tat besondere Gäste. Lucifer hat noch nie besser geklungen und wir werden uns mit purer Aufregung und Zuversicht auf diese Reise begeben, nachdem unser neues Album "Lucifer V" frisch erschienen ist.

ATTIC:

Europa, wir werden erneut in Deine heiligen Hallen vordringen. Diesmal, um gemeinsam mit dem mächtigen Lucifer und unseren Brüdern von The Night Eternal etwas satanische Panik zu verbreiten. Wir freuen uns, bei unseren ersten Shows im Jahr 2024 Teil dieser Besetzung zu sein. Ihr werdet Zeuge einiger brandneuer Songs sein, die wir noch nie zuvor live gespielt haben. Schwört den Eid und schließt euch dem Zirkel für diese unheiligen Nächte an!

THE NIGHT ETERNAL:

Und die Hölle öffnet noch einmal ihre Pforten! Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass The Night Eternal Anfang Februar 2024 gemeinsam mit unseren Brüdern Attic und den Legenden von Lucifer auf die "Satanic Panic"-Tour gehen werden. Macht Euch bereit für eine außergewöhnliche musikalische Reise in das Herz der Dunkelheit. Wir können es kaum erwarten, die Bühne zu betreten und dieses unvergessliche Erlebnis mit euch allen zu teilen!