Es scheint, dass das neue Album von The Baboon Show, "GOD BLESS YOU ALL", ihre Tradition fortsetzt, Autoritäten in Frage zu stellen und soziale Ungerechtigkeiten in ihrer Musik anzusprechen. Trotz des Titels deutet das Album nicht auf eine religiöse Veränderung hin; stattdessen verspricht es eine energiegeladene Rock'n'Roll-Erfahrung, die dem Stil der Band treu bleibt.

Das Album, ihr zehntes Studioalbum, behandelt verschiedene Weltthemen in seinen zwölf Songs. Der kreative Prozess war herausfordernd, insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie, aber die Bandmitglieder Cecilia, Frida, Håkan und Niclas haben durchgehalten und das Album fertiggestellt. Jetzt, da "GOD BLESS YOU ALL" draußen ist, freuen sie sich darauf, ihre Musik auf Tour zu bringen und sich durch ihre mitreißenden Live-Auftritte mit ihren Fans zu verbinden.