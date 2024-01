Forced to more + Eklipse

Bereits 2018 und 2019 waren Forced To Mode auf äußerst erfolgreicher „acoustic tour“ (Videos der Shows finden sich auf dem F2M-eigenen YouTube-Kanal). Mit diesen beiden Touren zeigten die Berliner, dass deutlich mehr in ihnen steckt, als die meisten Fans und Kritiker wohl je erwartet hätten. Sie boten dem Publikum ausgesprochen emotionale und intime Umsetzungen bekannter und rarer DM-Titel, welche tief berührten und den Zuhörer auf eine wunderbare Reise durch die legendären Songs Depeche Modes mitnahmen.

Und nun wollen F2M es wieder wissen und gehen im Februar und März 2024 auf ihre „one caress tour“. Auch hier werden sich die 3 Musiker erneut weiterentwickeln und haben deshalb das in der Szene sehr erfolgreiche String-Quartett EKLIPSE eingeladen, die Tour mit ihren hervorragend passenden Streicher-Klängen zu begleiten. EKLIPSE arbeiteten bereits in Europa und den USA u.a. mit The Dark Tenor, Nightwish, Kamelot, The Mission, Unheilig oder Apoptygma Berzerk zusammen und passen damit wie angegossen zum außergewöhnlichen Sound von Forced To Mode und diesem einmaligen Musik-Konzept.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, wird bei der "one caress tour" neben dem Streicher-Quartett auch erstmals feine und zarte Elektronik eine künstlerische Rolle im Programm spielen. Alles eingebettet in die emotionalen Arrangements und so berührenden F2M-Stimmen von Thomas und Christian. Man kann sich also wieder auf über zwei intensive Stunden, gefüllt mit der wundervollen Musik von Depeche Mode und Artverwandtem, in ganz neuem Gewandt freuen!