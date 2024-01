Gefeiert wird auf 2 Floors, einen riesen Playroom haben wir auch und natürlich sorgt unser Awareness Team wie immer für eure Sicherheit und euer Wohlempfinden.

Wenn die Doorbitch dir den Einlass gewährt – ja, so bezeichnen sich die Menschen an unserer Tür, die den Dresscode checken, liebevoll selbst – eröffnet die Kinky Galore dir einen Raum der Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung und Selbstentdeckung.

Erlebe Hedonismus, Sexpositivity, Fetisch und Kunst. Tanze und feiere auf druckvoll pumpenden Techno-Bässen und melodischen Sounds, mit einer selektierten Auswahl von Gleichgesinnten. You can call us "sexpositive", you can call us "hedonists"… Wir selbst verstehen uns als exklusive Kinky Party für Menschen mit gleichem Mindset, völlig unabhängig von Alter, Geschlecht, Optik, sexueller Orientierung, Vorlieben oder körperlichen Gegebenheiten. Alles kann, nichts muss. Auf unseren nationalen und internationalen Partys in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Wien, Stuttgart, Köln und weiteren Städten verschmelzen Musik, tanzende Körper, Performances und eure Energie zu einem großen Gesamtkunstwerk. Was genau in der Nacht passiert, bleibt bis zuletzt geheim.

Wir heißen alle willkommen, die sich an unsere oberste Spielregeln halten. Diese findet ihr auf der Webseite des Veranstalters.

Bitte lest euch die Details der Veranstaltung sorgfältig durch, so dass sich alle Besucher:innen wohlfühlen und einen tollen Abend zusammen haben können.