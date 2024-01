"Der gelbe Elefant" - Die Heinz Strunk Show

Wer glaubt, dass „Heinzchenklein“, der im biblischen Alter von 61 Jahren an sein Limit und weit darüber hinaus gegangen ist, der so viele Latten gerissen hat, dass man sie nicht mehr zählen kann, sich nun dem hochverdienten Vorruhestand überlässt, wird (wie oft denn eigentlich noch?!) eines Besseren belehrt.

„Deutschlands einziger Großkünstler“ (Wild und Hund) hat in unendlichen Nacht und Sonderschichten ein Liveprogramm entwickelt, das seinesgleichen sucht. Die Giga-Show ruht auf den elefantendicken Schenkeln seiner aktuellen 4 (in Worten VIER!) Hervorbringungen: Erzählungen (Der gelbe Elefant), Prime-Ballermann-Hits (Du sollst nicht lecken, bevor es tropft), Erfolgsratgeber de luxe (Maximize your life) und ein Premium-all age-Bilderbuch (Die Käsis). Für seine Premium-Performance hat „the old acrobat" (GALA) die besten Elemente aus Cirque du Soleil, Blue Man Group und Rammstein so überzeugend kombiniert, dass nicht nur Influenzer von einem „echten Brett“ sprechen.

- Wundermensch HS trägt Orient und Okzident unter einem Dach, das man Charisma nennt!

- Der Knecht Ruprecht des Entertainment kommt mit seinem hydraulischen Unterziehschlitten, unter dem sich die Wheels of Happiness unermüdlich drehen, vorgefahren, und bringt jung und alt zum Staunen!

- Erleben sie das „Meisterchen“ Heinz Strunk, ein mit Schwarzpulver randvoll gestopfter Polenböller bei seinem vielleicht allerletzten Feuerwerk!