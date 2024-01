Es beginnt mit einem Knall, ein hartes Riff sägt los und schon in der ersten Strophe von "DNA" ist die letzte Chance auf einen leisen Zweifel laut ausgeräumt: Wirtz ist wieder da! „Hier wirtz gelebt, nicht inszeniert, das Original ist wieder hier und ist auf Angriff programmiert“, ruft der Frankfurter Musiker in seinem ersten musikalischen Lebenszeichen nach Jahren der Ruhe all jenen entgegen, die ihn so sehnlich vermisst haben und auch denen, die ihn erst jetzt lieben lernen. Es ist eine Kampfansage mit Augenzwinkern, aber die Idee ist klar: "DNA" ist mehr als ein Lebenszeichen, mehr auch als der Vorbote eines neuen Albums es ist ein Mission Statement: Wirtz ist sechs Jahre nach seinem letzten Vollstromalbum zurück, mit großer Lust an Lärm und harten Gitarren und am gemeinsam zelebrierten Rundum-Durchdreh-Programm.

Wirtz ist einer der erfolgreichsten deutschen Musiker, seine Alben landen zuverlässig in den höchsten Chartregionen und ruft er zur emotionalen Rockmesse, sind die Clubs des Landes bis unters Dach voll. Und das obwohl oder doch eher gerade weil Wirtz seit 2007 seinen Weg konsequent an den Majorstrukturen vorbei geht. Eigene Plattenfirma, eigene Identität, vom ersten Tag an. Gewiss, die Teilnahme am Erfolgsformat „Sing meinen Song“ sorgt 2015 für Rückenwind, getragen wird das Projekt aber seit Beginn von einer wachsenden Schar an Unterstützern, die keine Lust auf Trends hat, sondern das Wahrhaftige spürt und schätzt. Wirtz, das steht für DIY vom ersten Ton bis zum letzten Atemzug. "Als Plat tenboss und A&R setz ich aufs beste Exemplar und das ist meine DNA", singt er 2023.

Als die Pandemie der Kultur im März 2020 den Stecker zieht, steht Wirtz nur wenige Tage vor dem Start einer ausverkauften Unplugged Tour. Es ist ein Schock, der die komplette Struktur durchschüttelt. Es wird ruhig um Wirtz, weil es nichts zu berichten gibt. Aber abseits des täglichen Wahnsinns entsteht neue Musik. In neuen Konstellationen, aber mit alten Qualitäten: Roh, gnadenlos ehrlich, Gefühl und Härte. Wirtz hat „die alten Pfade neu planiert, die ganze Hütte kernsaniert“. „DNA“ erzählt viel über drei Jahre „gestohlene Lebenszeit“. „Es lag eine Menge auf der Seele, das man rausschreien musste“, sagt WIRTZ zu seiner lauten Rückkehr. Ein Versprechen an viele, viele Fans , die ihren Wirtz wieder am liebsten hart gerockt und nicht gerührt genießen. "DNA" lässt da keine Wünsche offen, zeigt aber auch nur eine Facette, für die Wirtz seit jeher steht.

Es kommt noch viel mehr, für den Moment aber ist "DNA" der Knall, mit dem das Vakuum, das Wirtz 2020 hinterlassen hat, implodiert. Wirtz ist wieder da