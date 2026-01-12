WIsiBU Kleidertauschparty

FashionSharing, ReUse & Reconnect – Tausch dich glücklich!

Die Idee ist einfach: Jede:r bringt gut erhaltene Kleidung mit, die anderen Freude machen könnte, und darf selbst neue Lieblingsstücke mitnehmen. Dazu laufen Musik und Beats, Snacks sorgen für Energie, Gespräche für Inspiration.

Getauscht wird nicht nur Kleidung, sondern auch Wissen und Ideen – rund um ReUse, Upcycling, Repair und Green Fashion. Geplant sind Infostände und kleine Mitmach-Aktionen zu nachhaltigem Konsum, lokale Initiativen stellen ihre Arbeit vor, vielleicht gibt’s eine Upcycling-Ecke oder ein Mini-Repair-Café.