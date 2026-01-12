WIsiBU PubQuiz zur Landtagswahl

Beim WIR sind BUNT PubQuiz zur Landtagswahl wird Politik zum Spiel: Am Mittwoch, 11. Februar 2026, lädt das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen und der Verein JugendGoesZukunft e.V. Jugendliche zum großen Quizabend zur Landtagswahl ein.

In Teams geht es darum, Wissen über Baden-Württemberg, die Landtagswahl am 8. März 2026 und spannende Fun Facts aus Politik und Alltag unter Beweis zu stellen.

Gemeinsam möchten wir euch auf lockere und niedrigschwellige Weise einen Zugang zu Politik ermöglichen. Egal ob ihr euch schon für Politik interessiert oder einfach nur neugierig seid:

Mitmachen kann jede:r! Es gibt Pizza, alkoholfreie Drinks und auch kleine Preise zu gewinnen.

Der Abend steht ganz im Zeichen von Spaß und Teamgeist: Raten, Lachen und Lernen.

Die Veranstaltung richtet sich vor allem an junge Menschen, an Erstwählerinnen und Erstwähler. Mitmachen können aber trotzdem alle, die Lust auf Politik haben – oder einfach nur schauen wollen, wie viel sie (nicht) wissen. Gemeinsam machen wir Politik, Mitreden und Mitgestalten spannend, unterhaltsam und lebendig!