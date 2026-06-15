WIsiBU Schul- und Jugendbandfestival 2026

Beats, Bass & Bunt – das laute & wilde WIR sind BUNT-Finale.

Aus dem Begegnungsworkshop am 7. Februar im Schwanen wird ein Festival:

Beim WIR sind BUNT Schul- & Jugendbandfestival 2026 stehen junge Musiker:innen aus Schulen und Jugendprojekten gemeinsam auf der Bühne – laut, bunt und echt.

Am Samstag, 18. Juli, ab 17 Uhr gehört die Schwaneninsel Waiblingen euch: Schulbands, Newcomer:innen und Solokünstler:innen zeigen, was passiert, wenn Musik Menschen verbindet.

Aus ersten Proben, Ideen und Begegnungen ist etwas Echtes gewachsen – jetzt kommt’s live auf die Bühne. Ob Pop, Rock, Indie, Rap oder ganz euer eigener Sound: Hier zählt kein Perfektsein, sondern Leidenschaft, Teamgeist und Spaß am Spielen.

Moderiert wird der Abend von Sarah Schleehauf und Jürgen Gaugele. Sie führen durch ein Line-up voller Energie, Emotion und Überraschungen.