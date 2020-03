Wissenschaftsshow "Röntgens Kosmos" - Auftakt zum Röntgenjahr 2020

× Erweitern Röntgens Kosmos

Nachmittagsprogramm 15:00 - 19:00 Uhr: Röntgenfoyer - Eintritt frei!

Für alle, die wissen wollen, was vor 125 Jahren in Würzburg passiert ist - und was das für uns heute bedeutet...

Viele interessante Angebote, speziell für Schüler:

Hands-on Experimente, Interessantes rund um Wilhelm Conrad Röntgen, Spannendes aus der Wissenschaft, Überraschungen, Jubiläumsausstellung für Jung und Alt

Würzburg, 16.12.2019 – 2020 feiert die Stadt Würzburg mit vielen Partnerinstitutionen das Doppeljubiläum 125 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlen sowie 175 Jahre Geburtstag Wilhelm Conrad Röntgens, das mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen gefeiert wird. Das Auftakt-Event zum Röntgenjahr findet am 06.04. um 19:00 Uhr im Congress Centrum Würzburg statt. „Röntgens Kosmos“ bietet dem Publikum eine fulminante Wissenschaftsshow mit Experimenten, Unterhaltung und spannende Einsichten für Jung und Alt. Professor Harald Lesch und seine „Physikanten“ nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch Röntgens Leben, seine Entdeckung sowie die vielfältigen Anwendungen der X-Strahlen. Ab 15:00 Uhr können die Besucher im Foyer kleine Experimente selbst ausprobieren.