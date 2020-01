WissensGenuss 1

Dr. Ira Richling, Weichtierkundlerin am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart und Mitautorin des Buches „Der Spitzberg – Landschaft, Biodiversität und Naturschutz“, stellt die am Spitzberg vorkommende Schneckenfauna in Bildern und mit interessanten Besonderheiten vor. Und dabei wird eine Welt von harmlosen, teils winzigen Tieren gezeigt, die alles andere als die bösen Schädlinge im Garten sind. Außerdem werden die in den aktuellen Erhebungen von 2018 festgestellten Veränderungen gegenüber dem Zustand vor gut 55 Jahren diskutiert und in den Kontext der Biotoppflege gestellt.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, findet im Hörsaal West im Altbau der Hochschule für Forstwirtschaft (Schadenweilerhof 1, 72108 Rottenburg) statt, ist kostenlos und bedarf keiner Anmeldung.

Ab 17.30 Uhr findet eine kulinarische Einstimmung im Foyer des Hörsaals statt. Die Gäste können mit einem warmen Wild-Vesper aus dem Café Pausa genussvoll in den Abend starten und sich für den Vortrag stärken (12 Euro inkl. einem Getränk). Anmeldungen werden bis zum 17. Februar 12 Uhr über 07473-270-1287, E-Mail: info@vielfalt-kreis-tuebingen.de entgegengenommen.

Die Veranstaltung gehört zur Reihe im Landkreis Tübingen "Den Landkreis genießen". Die Broschüre der Veranstaltungsreihe ist unter www.vielfalt-kreis-tuebingen.de/den-landkreis-geniessen abrufbar und unter 07473-270-1287 beim Verein Vielfalt bestellbar und liegt aus.