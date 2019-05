Wissenspause auf der Bundesgartenschau

In diesem Jahr wird die Gesprächsreihe „Wissenspause“ des Heilbronner Stadtarchivs nicht nur wie gewohnt im Juli im Deutschhof stattfinden, sondern zusätzlich auch an vier Donnerstagen im Mai auf der Bundesgartenschau sowie auch einmal im Juli. Dafür wurden fünf (aktuelle) Themen mit Heilbronn-Bezug ausgewählt, über die der Direktor des Stadtarchivs, Prof. Christhard Schrenk, jeweils mit Fachleuten sprechen wird.

Die Wissenspause beginnt wie gewohnt um 12.30 Uhr zur Mittagspausenzeit. Der Veranstaltungsort ist der innovative Holzpavillon auf der sogenannten Sommerinsel des BUGA-Geländes.

Am Donnerstag, 2. Mai, unterhält sich Prof. Schrenk mit Annette Geisler über die Heilbronner Gartenkultur aus historischer Sicht. Das ursprünglich vorgesehene Gespräch mit Michael Link wird wegen der Gemeinderatswahl auf den 18. Juli verschoben.

Am Donnerstag, 9. Mai, ist der Schriftsteller Peter Gruber aus Wien zu Gast. Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Prof. Schrenk steht das Dachsteinunglück 1954 aus österreichischer Sicht sowie generell über die Entwicklung des (Hochgebirgs)-Tourismus.

Am Donnerstag, 16. Mai, sind Studiendekan und Verkehrsexperte Prof. Dr. Tobias Bernecker von der Hochschule Heilbronn und der Direktor des Regionalverbands Heilbronn-Franken Klaus Mandel die Gesprächspartner. Ausgehend von dem 1846 in Heilbronn geborenen Automobilpionier Wilhelm Maybach wird beleuchtet, wie sich der Verkehr verändert hat und wie die zukünftige Mobilität vor allem in den Städten ausgerichtet sein muss.

Bei der vierten Wissenspause am Donnerstag, 23. Mai, steht die BUGA selbst im Mittelpunkt. Der Geschäftsführer der Bundesgartenschau 2019 Hans-Peter Faas und der Heilbronner Baubürgermeister Wilfried Hajek gehen im Gespräch mit Prof. Schrenk der Frage nach, welche auch längerfristigen Auswirkungen die Bundesgartenschau auf Heilbronn und seine weitere Entwicklung hat bzw. haben wird.

Am Donnerstag, 18. Juli, ist Staatsminister a.D. und MdB Michael Link zu Gast. Thema des Gesprächs mit Prof. Schrenk wird die Frage sein, ob Theodor Heuss heute noch ein Bundespräsident sein könnte, der – wie es in seinem Fall gewesen war – als Autorität akzeptiert ist, der Maßstäbe setzt und der etwas bewegen kann.