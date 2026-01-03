Ilona Abel-Utz wird dieses Jahr aufzeigen, dass das Patriarchat leider nicht Geschichte ist.

Anhand des Buches "Witches, Bitches, It-Girls" der Autorin Rebecca Endler wird dies

dokumentiert. Wenn wir heute nichts dagegen tun, leben wir morgen wie gestern!

Literarische Akzente werden gesetzt mit Gedichten der unvergleichlichen Margaret Atwood - feministisch, politisch, sarkastisch.

Beim musikalischen Rahmen kommt die unverzichtbare und kongeniale Alexandra Funk am Piano dazu. Frauentag und zugleich Wahltag - eine Steilvorlage! Freuen

Sie sich auf witzige, treffende und inspirierende Lieder.

Und selbstverständlich ist die geniale Monika Plach mit

ihren gezeichneten "Weibsbildern" wieder mit dabei!

Die Veranstaltung ist am

Sonntag, 01. März 2026, 11:00 Uhr

und eine zweite Vorstellung um 17:00 Uhr

Stadtbibliothek Göppingen, Kornhausplatz 1