Witches Brew

Hexenfasnet

Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg

Mit ihrer temperamentvollen Bühnenperformance verzaubern Witches Brew ihr Publikum. Jeder Song bekommt eine kräftige Prise Hexen-Gebräu – mal gefühlvoll, mal wild, aber immer mitreißend.

Mit Balladen voller Emotionen ziehen sie euch in ihren Bann, nur um euch kurz darauf mit Rock-Klassikern und frechen Punk-Nummern wieder ordentlich aufzumischen.

Die außergewöhnliche Songauswahl, gepaart mit Energie, Spielfreude und einer guten Portion Federboa, macht es unmöglich, dem Charme dieser Band zu widerstehen!

Info

Gleis 1.jpg
Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg
Theater & Bühne
Google Kalender - Witches Brew - 2026-02-14 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Witches Brew - 2026-02-14 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Witches Brew - 2026-02-14 20:00:00 Outlook iCalendar - Witches Brew - 2026-02-14 20:00:00 ical

Tags