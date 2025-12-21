Mit ihrer temperamentvollen Bühnenperformance verzaubern Witches Brew ihr Publikum. Jeder Song bekommt eine kräftige Prise Hexen-Gebräu – mal gefühlvoll, mal wild, aber immer mitreißend.

Mit Balladen voller Emotionen ziehen sie euch in ihren Bann, nur um euch kurz darauf mit Rock-Klassikern und frechen Punk-Nummern wieder ordentlich aufzumischen.

Die außergewöhnliche Songauswahl, gepaart mit Energie, Spielfreude und einer guten Portion Federboa, macht es unmöglich, dem Charme dieser Band zu widerstehen!