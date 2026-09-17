Without Blinking: Iran Massacre 2026 von Vahid Firouzabadi - Videokunst mit Ausstellung.

Without Blinking ist ein eindringliches Videowerk von Vahid Firoozabadi über den iranischen Blick unter totalitärer Kontrolle.

Die Arbeit fordert das Publikum auf, Zeug*innen zu werden – ohne wegzusehen. Das „Nicht-Blinzeln“ steht zugleich für staatliche Überwachung und den widerständigen Blick der Gesellschaft. Durch poetische visuelle Überlagerungen rekonstruiert das Werk die beklemmende Atmosphäre des Massakers vom Januar 2026, das im Kontext eines digitalen Blackouts und globalen Schweigens stattfand. Es versteht sich als künstlerisches Statement gegen Zensur und macht eine verdrängte Realität sichtbar, die oft im Verborgenen bleibt. Ergänzt wird die Videoinstallation durch eine Auswahl an Fotomontagen in Zusammenarbeit mit Sousan Roushaniboushehrian. Die Werke verbinden dokumentarische Fragmente mit künstlerischen Bildwelten und eröffnen neue Perspektiven auf Gewalt, Erinnerung und Widerstand.