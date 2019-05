Witten Untouchable, die Crew bestehend aus Lakmann One, Al Kareem und Magic Mess bringen ihr drittes Album raus.Es trägt den Titel „Trinity" und erscheint über Eartouch Ent. Die Beats kommen wie immer von Produzent Rooq.

Die Scheibe erscheint am 10.05.2019 und die Releaseparty findet am selben Tag traditionell in Bochum im Bahnhof Langendreer statt.

Vorbestellung und Tickets gibt es unter:

Einen ersten Eindruck durften sich bereits die Besucher der Tapefabrik 2019 machen, welche nicht minder überrascht waren neue Sounds von der Crew präsentiert zu bekommen. Und jetzt sind wir voller Vorfreude endlich allen Fans und Interessierten da draußen die neuen Tracks zeigen zu dürfen. Am Freitag dem 12.04. erscheint das erste Musikvideo. Für den Dreh sind wir an einen einmaligen Ort gereist um zu diesem besonderen Anlass ein passendes Gesamtwerk präsentieren zu können. Dazu kann man über die Insta-Stories auf dem Laufenden bleiben und uns ein bisschen im Entstehungsprozess begleiten.

Die Scheibe wird natürlich auch wieder auf Vinyl und CD erhältlich sein, sowie digital auf allen Plattformen. Nähere Infos zum Release, zur Crew und zu den kommenden Trinity Live Shows folgen in den nächsten Tagen und Wochen.

Das Konzert von Witten Untouchable in der Schräglage Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.