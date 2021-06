Witz Kommando - Doppelshow!

Nizar

Die Show wird vom 07.07.2021 auf den 13.07.2021 verschoben. Ersatztermin für den 16.06.2020. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Schlechte Laune und noch immer kein Heilmittel in Sicht?

Wir kennen da eins: NIZAR: Comedian, Influencer, Lachsack! Nachdem NIZAR mit seinen Witze-Clips und seiner ansteckenden Lache einen Eroberungsfeldzug durch alle sozialen Medien geführt und dabei Millionen von Fans erreicht hat, dürfen wir uns nun auf sein erstes glanzvolles Bühnen- Programm freuen: „Witz Kommando“! Als Kreuzung aus Eddie Murphy (Humorfarbe) und einem Hobbit (die Behaarung) verbreitet NIZAR also nicht mehr nur im Netz gute Laune, sondern ab Herbst 2019 auch LIVE in Ihrer Stadt! Mit der Energie einer Monsterwelle erzählt der Rheinländer urkomische Geschichten aus seinem verrückten Leben, geht dem Geschöpf „Frau“ auf den Grund oder wundert sich über die eine oder andere politische Begebenheit. Selbst ein banaler Besuch im Zoo wird bei NIZAR zum aberwitzigen Spektakel. NIZAR hat keine Angst, alles von sich preiszugeben und begeistert dadurch sein Publikum: ''Er ist ein unglaublich energischer Performer, der alle mit seinem Charisma in den Bann zieht'' ''NIZAR ist eine lebendig gewordene Cartoon Figur'' ''Seine Energie ist ansteckend'' ''Seien wir mal ehrlich: In unserer zunehmend geschwollenen, höflichen und politisch korrekten Kultur brauchen wir mehr Menschen wie NIZAR“ (Fan-Stimmen)

Eigentlich wollte NIZAR Musiker werden; umso besser, dass er sich für die Comedy entschieden hat. Sein Programm ist schnell, interaktiv und so verrückt, dass man einfach lachen muss!

„Ich fühle mich unfassbar geehrt, dass Leute Geld dafür zahlen, mich live zu sehen (...). Es gibt kein besseres Gefühl, als Menschen zum Lachen zu bringen.“ (NIZAR)