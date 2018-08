× Erweitern Witz vom Olli

LIVE"

...freu' dich jetzt schon auf über zwei Stunden Live-Programm bei dem die Helme tieffliegen und Schlappen am Eingang abgegeben werden müssen. Im Netz sind Ollis Performances längst legendär. Olli sitzt im Auto, Handykamera auf ihn gerichtet, Zeigefinger erhoben und los geht’s! Ein Witz – ein Kracher- ein Zwölfender- Olli kann sich kaum halten und der Zuschauer kann nicht anders als mitlachen. Olli hat sich in den vergangenen Monaten zu einem echten Youtube-Phänomen entwickelt. Sein erfolgreichster Witz hat innerhalb einer Woche über 1 Millionen Menschen zum Lachen gebracht und es ist kein Ende in Sicht!