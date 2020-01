Witz vom Olli

Von Hinterm Steuer auf die Große Bühne. Der Social-Media Promi live!

„Wer hätte gedacht, dass jemand einen 55-jährigen Malermeister sehen will, der im Auto sitzt, Witze erzählt und sich dabei vor Lachen fast in die Hose macht“, staunt Oliver „Olli“ Gimber. Vor fünf Jahren bat ein nach Neuseeland ausgewanderter Jugendfreund den Pforzheimer, per WhatsApp einen Witz in die Freunde-Gruppe zu schicken. Das tat Olli fortan wöchentlich, ohne einen Gedanken daran, dass seine Scherze außerhalb des Freundeskreises ein Eigenleben entwickeln könnten.

Aber genau das geschah: Mit dem „Schwarzen Rettich“ (einem kontrovers diskutierten Witz, der Olli wichtige Kunden und Aufträge kostete) platzte schließlich die sprichwörtliche Bombe. Seine Ulkereien verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, die Presse wurde aufmerksam, aus dem Unternehmer wurde ein Onlinephänomen. Über YouTube und Facebook erreicht er mittlerweile Millionen Fans und war auch schon in Radio und Fernsehen zu Gast.

Mit seinem Programm „Voll auf die 12!” unterhält der Malermeister sein Publikum nun auch gut zwei Stunden lang live.