"Erlebe Oliver "Olli" Gimber alias Witz vom Olli live!

Seit über 3 Jahren versorgt Deutschlands witzigster Malermeister eine rasant wachsende Fangemeinde regelmäßig mit Witzen.

Das Rezept ist dabei so einfach wie genial: Olli sitzt im Auto und filmt sich in bester "Selfie-Manier" selbst beim Witze erzählen. Er lacht dabei so herzlich, dass man gar nicht anders kann als mit zu lachen. Über 500 Millionen Menschen auf Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp und im TV, dürften seine kurzen Videos mittlerweile auf der ganzen Welt gesehen und sein ansteckendes Lachen gehört haben. Olli ist ein echtes Social-Media-Phänomen geworden.

Planlos und auf der Suche nach dem berühmten roten Faden, nimmt Olli sein Livepublikum mit auf eine Reise voller Witz, Komik und verrückten Geschichten aus seinem Leben als Chef, Unternehmer und Malermeister. Wenn der 55-jährige Pforzheimer mit seinem neuen Programm “Voll auf die 12!” Gas gibt, bleibt kein Auge trocken!"