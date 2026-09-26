Witz vom Olli - "FSK18 - Hart aber herzlich"

Hart, direkt und garantiert nichts für Zartbesaitete: In „FSK18 – Hart aber herzlich“ zeigt Witz vom Olli, warum er zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Online-Comedy gehört.

Zwei Stunden lang geht Oliver Gimber mit seinem Publikum auf eine humorvolle Reise durch die Absurditäten des Alltags – schonungslos, schlagfertig und bewusst abseits des Mainstreams.

Das Besondere an Olli: Seine Karriere begann nicht auf einer großen Comedy-Bühne, sondern mit einem Witz, den er vor mehr als zehn Jahren per WhatsApp verschickte. Daraus entwickelte sich ein virales Phänomen mit Millionen Fans und mehr als 500 Millionen Videoaufrufen. Sein außergewöhnliches Gedächtnis ermöglicht ihm ein Repertoire von rund 1.000 Witzen, aus dem er für seine Auftritte schöpfen kann.

In „FSK18“ trifft dieser riesige Erfahrungsschatz auf direkten Publikumskontakt. Olli nimmt kein Blatt vor den Mund, spielt bewusst mit Tabus und liefert Pointen, die auch einmal unter die Gürtellinie zielen. Wer ihn bisher nur aus YouTube oder Facebook kennt, erlebt hier die ungekürzte Live-Version seines Humors – mit viel Körpereinsatz, spontanen Momenten und einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Ein Abend für alle, die Comedy gerne ungefiltert, frech und etwas härter mögen – Lachen auf eigene Gefahr inklusive.