Lust auf eine kleine Auszeit vom Alltag? Dann freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Comedyabend mit Martin Frank.

In seinem fünften Soloprogramm nimmt der 33-jährige Comedian sein Publikum mit auf eine humorvolle Reise nach „Allegro Süd“ – einen Ort, den offenbar selbst Martin nicht genau kennt.

Mit viel bayerischem Charme, pointierten Geschichten, musikalischen Einlagen und seinem ganz eigenen Tempo erzählt Martin Frank von den Dingen, die ihn beschäftigen. Dabei bleibt er lieber authentisch und bodenständig, statt sich in großen Worten zu verlieren.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Lacher, Musik und typisch Martin Frank: direkt, charmant und garantiert nicht ganz ernst gemeint. Wer ihn bisher noch nicht kennt, sollte diese Gelegenheit nutzen, sich selbst ein Bild zu machen.

Also: zurücklehnen, überraschen lassen und gemeinsam mit Martin Frank „Grüße aus Allegro Süd“ in die Welt schicken!