Witz vom Olli "FSK18 - Hart aber herzlich"

Oliver Gimber, bekannt als „Witz vom Olli“, ist eine der spannendsten Entdeckungen der deutschen Comedy-Szene.

Was vor über zehn Jahren als WhatsApp-Witz an einen Freund begann, entwickelte sich zu einem viralen Phänomen. Heute begeistert der Pforzheimer Millionen Fans über YouTube und Facebook und füllt Hallen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Dank seines beeindruckenden Gedächtnisses kann Olli aus einem Repertoire von rund 1000 Witzen schöpfen und hat im Netz Kultstatus erreicht. Doch sein Erfolg ist mehr als nur Comedy: Mit vollem Körpereinsatz und einer tiefen Dankbarkeit für seine Fans bringt er Menschen zum Lachen – auch in schwierigen Lebenslagen. „Wenn mir Fans schreiben, dass meine Witze ihnen in schweren Zeiten Freude schenken, dann weiß ich, warum ich das mache.“