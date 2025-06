Sinfoniekonzert der Musikfreunde Heidelberg „Tänzerisch aus Tschechien in die Welt“

Das Sinfoniekonzert der Musikfreunde Heidelberg im Bad Rappenauer Kurhaus gehört inzwischen zu den jährlichen Highlights des städtischen Kulturprogramms.

In diesem Jahr bereist das Orchester am Samstag, den 5. Juli gemeinsam mit seinem Publikum eine musikalisch besonders reizvolle Gegend, denn die Reise führt nach Tschechien.

Der wohl bekannteste Fluss des osteuropäischen Landes ist die Moldau. Mit ihren nur 430 Kilometern ist sie dennoch weltberühmt. Und das gilt auch für zahlreiche Komponisten, die an ihren Ufern lebten und wirkten. Deren Kompositionen sind oft wild, manchmal melancholisch und immer voller Spielfreude. Begeben Sie sich mit den Musikfreunden Heidelberg auf eine Reise durch die schönsten Stücke der tschechischen Musikgeschichte.

„Jeder Tscheche ist ein Musiker.“ – So lautet ein Sprichwort, das es so ähnlich schon in den Ländern des Königreichs Böhmen gab. Angesichts von nur zwölf Millionen Einwohnern vor über hundert Jahren war die Dichte musikalischer Genies beachtlich: Bedřich Smetana, Antonin Dvořák und Leo Janáček sind die bekanntesten Namen, doch während des Konzertabends wird man weitere Entdeckungen machen.

Die frühen Komponisten waren Visionäre, die versuchten, eine eigene tschechische Musiksprache zu entwickeln. Und sie bewältigten diese Herkulesarbeit auf eine ganz wunderbare Art, nämlich tänzerisch. So erklingen in Bedřich Smetanas „Aus Böhmens Hain und Flur“ deutlich tänzerische Elemente, während sich in Dvořáks „Slawischen Tänzen“ unüberhörbar Polkas erkennen lassen. Janáček wiederum sammelte in Ost-Mähren Volkslieder und zudem übertrug er die eigentümliche Sprachmelodie des Tschechischen in seine Kompositionen. Dessen Klang ist hierfür bestens geeignet, wie ein einfaches Beispiel beweist: Welches Volk kennt ein schöneres, weicheres Wort für Musik wie „Hudba“? In mehreren Stücken an diesem Konzertabend kann man sich von diesem wunderbaren Klang selbst überzeugen.

Um Smetanas Moldau fließen die Biografien der Komponisten überraschend mannigfaltig neben- und ineinander. Dvořák spielte als Bratschist fünf Jahre lang unter der Leitung des Dirigenten Smetana, unter anderem in der berühmten „Verkauften Braut". Und so, wie sich die Moldau durch Tschechien windet, so sind auch die Biografien der Komponisten verwoben. Josef Suk wurde in einem ihrer Täler geboren, später heiratete er eine der Töchter Dvořáks. Janáček wiederum war mit Smetana bekannt und mit Dvořák eng befreundet.

Bohuslav Martinů schließlich studierte Violine bei Josef Suk. Er öffnete die tschechische Musik auf höchst entspannte Weise kosmopolitischen Einflüssen wie dem Jazz. Und auch seine Lebenslinie verband sich mit einer der großartigsten Unbekannten tschechischer Musik, mit Vítězslava Kaprálová. So war Kaprálovás Vater ein Schüler von Leoš Janáček und Martinů ihr Lehrer und Partner. Trotz ihres kurzen Lebens hinterließ sie etwa fünfzig Meisterwerke und feierte auch als Dirigentin Erfolge.

Eng mit der Moldau verbunden sind noch weitere Tonkünstler, deren Werke am Konzertabend erklingen werden. Glücklicherweise trug der Fluss sämtliche mehr oder weniger berühmten Namen weit über die Grenzen des Landes hinaus. Sie überquerten alle Ozeane, um nun wieder zu uns über den Mühlbach bis nach Bad Rappenau zu gelangen.

Die „Musikfreunde Heidelberg“ sind ein fester Bestandteil des Heidelberger Kulturlebens und blicken auf über 35 erfolgreiche Jahre zurück. Während dieser Zeit bildete sich eine Basis aus erfahrenen Musikerinnen und Musikern, für stetige Dynamik sorgen junge Neuzugänge. Von kammermusikalischen Ursprüngen entwickelten sich die Musikfreunde zu einem über 80-köpfigen Sinfonieorchester. Dieses Potenzial ermöglichte es, die Konzerte mit einem klaren Profil zu hinterlegen. So stehen im Wechsel meist ein Komponist oder eine Weltregion im Zentrum. Hierbei machen die Musiker und Musikerinnen ebenso wie das Publikum immer wieder neue, spannende Entdeckungen. Das Orchester füllt regelmäßig den Königsaal im Schloss Heidelberg und wird für Konzertreihen im größeren Umkreis verpflichtet.