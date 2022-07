Exklusiv für die Besucher in Tripsdrill präsentiert „Witz vom Olli“ erstmals sein brandneues Programm „Obacht – Frisch gestrichen!“.

Freuen Sie sich auf einen humorvollen Open Air Sommer-Abend mit schwäbischer Comedy aus Pforzheim. Dass Olli ein Meister im Witze Erzählen ist, ist hinlänglich bekannt. Dass er im wahren Leben aber ein Meister an der Malerrolle ist, wissen nur die wenigsten. In seinem neuen Liveprogramm “Obacht – Frisch gestrichen!” nimmt Deutschlands witzigster Malermeister sein Publikum jetzt erstmals mit hinter die Kulissen seines Berufsalltags. Es erwarten Sie die verrücktesten Stories über Ollis Erlebnisse mit Kunden, Mitarbeitern und nicht zuletzt sich selbst - so kurios wie seine Witze, so unglaublich wie das Leben. Wenn Olli loslegt, bleibt wie immer kein Auge und ab sofort auch kein Pinsel mehr trocken. Dazu gibt es neben der Altweibermühle deftiges Essen und kühle Getränke.