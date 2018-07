Über 30 Gigs im Januar und Februar quer durchs deutschsprachige Europa sind damit jetzt schon Pflichttermine für alle Fans des schlau getexteten Ohrwurm-Punkrocks!Der WIZO, Grandseigneur der deutschen Subkultur, ist seit Dekaden Garant für schweißtreibende und mitreißende Konzerterlebnisse und genau die sind natürlich auch wieder das erklärte Ziel der kommenden Tour.

Bissig kreativ, kantig kompromisslos und dabei stets ungemein unterhaltsam ruht sich das Power-Trio aus Sindelfingen nicht auf alten Lorbeeren aus, sondern liefert beständig neue Hits, Hymnen und vor allem Konzerthöhepunkte. Nach Triumphen auf der Höhe der Neunziger-Punkrockwelle (legendäres Album: „UUAARRGH!“), Turbulenzen in den Nullerjahren und schließlich der fulminanten Auferstehung in den Zehnerjahren mit zwei hoch in den Charts platzierten Alben inklusive aus allen Nähten platzenden Touren („Punk gibt’s nicht umsonst!“/2014 und „DER“/2016) beansprucht der WIZO nach über 30-jährigen Erfolgsgeschichte zu Recht die Position des quicklebendigen Felsens in der Punkrock-Brandung.Aktuell beschäftigt sich die Band nun mit dem kontinuierlichem Verfall der politischen, moralischen, virtuellen und realen Strukturen der Gesellschaft und freut sich dabei über die pittoresken Momente auf der Talfahrt. Konsequent feiert der WIZO mit seinen Fans nun also die "Schönheit des Verfalls".

Denn resignieren ist für den WIZO keine Option, lieber will er ganz vorne sitzen im Zug, der in den Abgrund rast. Natürlich nur, um beide Mittelfinger aus dem Fenster zu strecken und dabei dem Schicksal lauthals ins Gesicht zu lachen. Und gerade weil die Welt heute für viele Menschen viel zu kompliziert scheint und sie deshalb lieber Bilder von süßen Tierkindern klicken, hat der WIZO als ironische Watsche konsequenterweise Dackeldame Lily aufs Titelbild gelockt. Die selbe Hündin, einmal als Dackelbaby, einmal ergraut mit 15 Jahren in ihrer ganzen SCHÖNHEIT DES VERFALLS.

Mit dem dezenten Hinweis auf „Internationale Spitzenkünstler“ als Supportbands auf der Tour warten in alter WIZO-Manier übrigens noch einige handfeste Überraschungen.