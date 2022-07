WKO: 1. Heilbronner Konzert

Gespielt wird Ludwig von Beethoven // Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica". Mit Benjamin Appl // Bariton und Case Scaglione // Leitung.

Das neue Werk von David Philip Hefti wird unterstützt durch die Ernst von Siemens Musikstiftung und die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.

Zu den bedeutendsten Schriftstellern indischbritischer Literatur zählt Sir Salman Rushdie. Mit Werken wie "Mitternachtskinder", für das er den Booker-Preis erhielt, aber auch die "Satanischen Verse", für die er bis heute vom Ajatollah-Regime des Iran verfolgt wird, profilierte sich Rushdie als kompromissloser und gesellschaftskritischer Autor. Das WKO beauftragte den Schweizer Komponisten David Philipp Hefti, ein neues Werk auf Texte von Sir Salman Rushdie für Bariton und Orchester zu komponieren. Hefti gilt als überaus gefragter Tonsetzer der Gegenwart.

ass Kunst und Politik – nicht selten gegen den Willen des Künstlers – in Verbindung gebracht werden, dafür kann auch der Name Beethoven angeführt werden. Der vermeintlich politische Impetus seiner "Eroica" ist bis heute strittig. Angeblich habe sich Beethoven wütend über Napoleon Bonaparte geäußert. Wie auch immer: Die mehrfach im Wiener Palais des Adligen Fürsten Lobkowitz aufgeführte Sinfonie zeigt sich künstlerisch allemal revolutionär. Ihre Sätze sind so episch und großräumig angelegt wie bei keiner Sinfonie zuvor. Und Beethoven fing bei diesem Werk auch an, die klassische Orchesterbesetzung zu erweitern. Nicht verwunderlich also, dass er selbst die "Eroica" noch Jahre später für seine bedeutendste hielt.