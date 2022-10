WKO: Die vier Jahreszeiten

Eine weite Reise muss das Württembergische Kammerorchester für seine neue Gastspiel-Reihe nicht antreten: es konzertiert im Science Dome der experimenta.

Den Auftakt zu dieser Reihe macht Antonio Vivaldis bekanntestes Werk „Die vier Jahreszeiten“. Passend zu der prominenten Programm-Musik tauchen die Zuschauer für die jahreszeitliche Sternenreise in die Visualisierungen an der Kuppel des Science Domes ein. Untermalt vom WKO, werden die Jahreszeiten nicht nur beim Anblick der markanten Konstellationen im Nachthimmel sichtbar, sondern im Laufe des Jahres auch über die Betrachtung einer „Analemma“. Was es damit auf sich hat, wird während der musikalischen Reise erfahrbar.