WKO mit Dominik Wagner & Georg Breinschmid - Kontrabass im Doppelpack

Zwei Musiker, zwei Kontrabässe – eine ganze Klangwelt. Klassische Musiktradition trifft auf erfrischende Bass-Riffs, wenn der ECHO Klassik Preisträger Dominik Wagner dem bekanntesten österreichischen Musiker sowie überraschendsten zeitgenössischen Komponisten zwischen allen Stilen und Stühlen begegnet.

Neben Breinschmids »Konzert für 2 Kontrabässe«, einer Auftragsarbeit für das WKO, stellt sich mit Giovanni Bottesini, niemand geringeres als der Paganini des Kontrabasses, mit DEM Werk für das größte aller Saiteninstrumente, seinem Konzert Nr. 1 vor. Umrahmt werden die Kontrabassvirtuosen programmatisch mit Streichorchesterklängen: Heino Eller, Professor am Tallinner Konservatorium, bildete viele estnische Komponisten aus und gilt mit seinem nordisch-frischen Klang als einer der Gründer der estnischen Kammermusik. Edvard Griegs Suite »Aus Holbergs Zeit« entstand zum 200. Geburtstag des dänisch-norwegischen Dichters Ludvik Holberg. Sie gilt neben den Streicherserenaden von Dvorák und Tschaikowsky, als das dritte große Streichorchesterwerk der Spätromantik.

HEINO ELLER

Fünf Stücke für Streichorchester

BOTTESINI

Konzert für Kontrabass und Streichorchester Nr. 1 fis-Moll

GEORG BREINSCHMID

Konzert für 2 Kontrabässe (UA)

Auftragswerk des WKO

EDVARD GRIEG

»Aus Holbergs Zeit« Suite für Streichorchester op. 40

Dominik Wagner, Kontrabass

Georg Breinschmid, Kontrabass

Risto Joost, Leitung

Weitere Infos auf: https://www.wko-heilbronn.de/konzerte/dominik-wagner-georg-breinschmid-1