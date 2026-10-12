WKO & Justus Eichhorn - YoungStar am Klavier

Er hat über 200.000 Follower auf Instagram, spielt Fußball und Tischtennis und findet es toll, dass man mit dem Klavier so schön »singen« kann.

Justus Eichhorn ist 16 Jahre alt, doch beim Besuch eines seiner Konzerte hört man in jedem Ton eine ausgereifte Musikerpersönlichkeit. Seit seinem zehnten Lebensjahr hat er Menschen in Konzertsälen wie der Laeiszhalle Hamburg, der Tonhalle Zürich und dem Seoul Arts Center fasziniert. Der YoungStar spielt gemeinsam mit dem WKO Ludwig van Beethovens viertes Klavierkonzert - ein Werk der Reife, das 1805 entstand, während Beethoven zeitgleich an der fünften und sechsten Sinfonie arbeitete. Und so floss in dieses Konzert tatsächlich viel sinfonischer Geist, mehr als in alle bis dahin entstandenen Klavierkonzerte der abendländischen Musikgeschichte.

Mit Anna Skryleva steht eine international gefragte Dirigentin, Komponistin und Pianistin am Pult des WKO. Ihr "Prelude" für Kammerorchester, das Auftaktwerk des Abends, stammt aus diesem Jahr und kam just in Berlin zur Uraufführung. Es ist als musikalischer Auftakt konzipiert: In wenigen Minuten entfaltet sich ein Spiel aus Spannung, Bewegung und Klangfarben, das die einzelnen Instrumente in wechselnden Kombinationen miteinander in Dialog bringt und einen offenen, erwartungsvollen musikalischen Raum schafft.

Mit Haydns »Feuersinfonie« sprüht die Musik dann temperamentvoll und witzig Funken. Farbenreich, bewegend und mit einem ganz eigenen Ton zwischen Melancholie und tänzerischer Leichtigkeit endet der Konzertabend mit der Suite für Kammerorchester von Mieczysław Weinberg.

Weitere Infos auf www.wko-heilbronn.de/konzerte/justus-eichhorn-klavier