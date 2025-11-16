WKO - Lunchkonzert

Die Alternative zur gewöhnlichen Mittagspause – und ein echter Gewinn für Konzertliebhaber, die abends nicht mehr so gerne unterwegs sind.

Genießen Sie ein bekömmliches Mittagskonzert mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und anschließenden kleinen kulinarischen Köstlichkeiten, zubereitet von unserem Cateringpartner Voltino im Foyer der Harmonie.

Die Lunch-Konzerte beginnen jeweils um 12 Uhr.

Im Anschluss gibt es im Foyer der Harmonie ein Mittagessen sowie ein Getränk dazu.

Ein Cellokonzert und eine Sinfonie — das ist weit mehr als ein musikalisches Appetithäppchen! Und doch ist die Kost leicht: Bizets C-Dur-Sinfonie, ein früher Geniestreich, besticht durch ihre Ausgewogenheit und gelungene Instrumentation, Camille Saint-Saëns' Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 zählt mit verträumter Ohrwurmqualität zu den Paradestücken der klassischen Cello-Literatur.

CAMILLE SAINT-SAENS

Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 33

GEORGE BIZET

Sinfonie C-Dur

Raphaela Gromes

Violoncello & Leitung

Weitere Infos auf: https://www.wko-heilbronn.de/konzerte/lunch-konzerte-2